وصول جثمان طارق عبد العزيز إلى مسجد الشرطة بحضور نجوم الفن

وصل جثمان الفنان الراحل طارق عبد العزيز، إلى مسجد الشرطة بأكتوبر لصلاة الجنازة عليه، وحضر حتى الآن الفنان محمد هنيدي، مصطفى قمر، عمرو عبد الجليل؛ للمشاركة فى الجنازة.

وتوفي مساء أمس الفنان طارق عبد العزيز، بعد تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل "أعمل ايه" بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الإدريسي، صبري عبد المنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.