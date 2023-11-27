المؤبد لمتهم بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، الأحد "ع.م.ع"، عاطل، بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 8664 لسنة 2823 جنايات سيدى جابر.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط شخص؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر تلقي بلاغًا حول نشاط المتهم، تم تقنين الإجراءات، وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، أبصرته القوة الأمنية، يقوم بمناولة أحد عملائه قطعه لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، بينما لاذا العميل بالفرار، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 18 قطعة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم.