 ناصر وحمدي يدعمان الزمالك في مواجهة بلاك بولز - بوابة الشروق
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ناصر وحمدي يدعمان الزمالك في مواجهة بلاك بولز

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 9:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 9:57 م

حرص ناصر ماهر وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة الدولي لمؤازرة الأبيض في مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء حضور الثنائي لمساندة الفريق في مباراة بلاك بولز، في ظل غيابهما عن المباراة بسبب الإصابة.

 ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق


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