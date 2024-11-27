قال حزب الله، إنه تمكن من تحقيق النصر على إسرائيل التي وصفها بأنها عدو واهم لم يستطع النيل من عزيمته ولا من كسر إرادته.

وأضاف في بيان، مساء الأربعاء، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إنه نفذ أكثر من 4637 عملية عسكرية (مُعلن عنها) خلال 417 يومًا، بمعدل 11 عملية يوميًا.

وأوضح أن ضمن هذه العمليّات 1666 عمليّة عسكريّة متنوعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان وانطلاق عمليّات أولي البأس في 17 سبتمبر الماضي، وبمعدل 23 عمليّة يوميّا.

وأشار إلى استهداف تلك العمليات مواقع وثكنات وقواعد جيش الاحتلال، والمدن والمستوطنات الإسرائيلية بدءًا من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة حتى ما بعد مدينة تل أبيب، كما تضمنت التصدي للتوغلات البريّة لقوات الاحتلال داخل الأراضي اللبنانيّة.

ولفت إلى تنفيذ 105 عمليات عسكرية ضمن سلسلة عمليات خيبر النوعية، استهدفت من خلالها عشرات القواعد العسكريّة والأمنية الاستراتيجية والحساسة، والتي جرى استهدافها للمرّة الأولى في تاريخ إسرائيل، باستعمال الصواريخ النوعيّة البالستيّة والدقيقة، والمُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة، التي وصلت حتى ما بعد تل أبيب، بعمق 150 كلم داخل الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة.

وذكر أنه بلغت الحصيلة التراكميّة للخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال منذ إعلانه عن بدء التقدم البرّي داخل الأراضي اللبنانيّة في 1 أكتوبر الماضي وحتى الآن، مقتل أكثر من 130 جندياً وضابطاً وأكثر من 1250 جريحاً.

وأكد أن العمليات أسفرت عن تدمير 59 دبابة ميركافا، و11 جرّافة عسكريّة، وآليّتي هامر، ومُدرّعتين، وناقلتي جند، وإسقاط 6 مُسيّرات من طراز "هرمز 450"، ومُسيّرَتين من طراز "هرمز 900"، ومُحلّقة "كوادكوبتر".

وأفاد بأنّ هذه الحصيلة لا تتضمّن خسائر الاحتلال الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمُستوطنات والمُدن المُحتلّة.