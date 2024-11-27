اتفاق بين الاشتراكيين وتحالف سارا فاجنكنشت لتشكيل حكومة في ولاية براندنبورج الألمانية

عقب ما يزيد قليلا عن شهرين من الانتخابات الإقليمية في ولاية براندنبورج، تمكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي من التوصل لاتفاق حول تشكيل ائتلاف حاكم في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا مع حزب "تحالف سارا فاجنكنشت".

ويعتزم الحزبان الإعلان عن تفاصيل الاتفاق في وقت لاحق اليوم.

ويأتي الاتفاق بعد أن تمكنت القيادة الإقليمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الولاية بزعامة رئيس الحكومة الحالي ديتمار فويدكه وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" برئيسه الإقليمي روبرت كرومباخ من تسوية نقاط الخلاف الأخيرة. وفي الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، من المنتظر أن يتخذ المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي والمؤتمر العام لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" قرارا نهائيا بشأن الاتفاق.

وهذا يعني أنه من الممكن إعادة انتخاب فويدكه رئيسا لحكومة الولاية وأدائه اليمين الدستورية في برلمان الولاية في 11 ديسمبر المقبل. وكان النائب البرلماني عن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، سفين هورناوف، قد عرّض المحادثات للخطر في السابق بعد تهديده بعدم التصويت لصالح فويدكه في برلمان الولاية على خلفية انتقادات لنشر الحكومة الألمانية الاتحادية لنظام الدفاع الصاروخي "أرو 3" في قاعدة هولتسدورف الجوية. وقد أكد كرومباخ الآن للشريك في الائتلاف الحاكم أن الأغلبية موجودة، حتى لو لم يكن من الواضح كيف سيصوت هورناوف.

وسيحصل الائتلاف الحاكم على الأغلبية في برلمان الولاية بفارق صوتين، وبدون هورنوف سيحصل على الأغلبية بفارق صوت واحد فقط.