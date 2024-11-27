أحمد موسى: لا يوجد أي مسئول بالدولة سيسمح بعودة جماعة الإخوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يوجد أي مسئول في الدولة سيسمح بعودة جماعة الإخوان على الإطلاق.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الشعب المصري دائمًا ما يُعلي دولته في المقام الأول، مؤكدا أن الشعب برهن على أنه لا يتأثر بالدعاية السلبية المثارة ضده.

وأوضح أن هذه الدعاية السلبية استمرت على مدار 13 سنة، معقبا: «المليارات دي كلها اترمت في البحر»، في إشارة نفقات وسائل الإعلام التابعة للإخوان.

وأكد أن جماعة الإخوان فشلت فشلا كبيرًا أمام الشعب المصري الذي أظهر إبهارًا كبيرًا في الوقوف بجانب دولته، مشددا على أن خوف المصريين على وطنهم أمرٌ مُقدَّر للغاية.

ودعا موسى، الشعب لعدم التشكيك طالما أنه ليس لديه كل التفاصيل، وحث على الثقة في الدولة.