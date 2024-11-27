تقارير: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يبدأ الأربعاء

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق لوقف اطلاق النار توسطت بشأنه الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع حزب الله اللبناني، حسبما أفاد حسبما أفاد موقع " واى نت " الإلكترونى الإخبارى التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء.

كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا الحكومة إلى دعم الاتفاق لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام.

وذكرت التقارير أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء، وبعد ذلك سيتوقف القتال لمدة 60 يوما.

ويستند الاتفاق إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان الأخيرة في عام 2006، لكنه لم ينفذ بالكامل.

ووفقا للتقارير، ينص الاتفاق على أنه خلال وقف إطلاق النار الذي سيستمر لمدة 60 يوما، ستقوم إسرائيل بسحب قواتها من جنوب لبنان، بينما يعود مقاتلو حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية اللبنانية الفعلية.

ومن المقرر أن يتمركز 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني، الذي لم يشارك في الحرب، في المنطقة الحدودية بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي. ومن هذا المجموع، يوجد 5 آلاف يتمركزون بالفعل في المنطقة.

ومن المقرر أن تراقب الاتفاق مجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا ولبنان وإسرائيل وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل).

يذكر أن حوالي 10 آلاف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" يتمركزون في لبنان، إلا أنه يتردد أنهم فشلوا مرارا وتكرارا في مراقبة المنطقة الحدودية.

وتهدف المراقبة أيضا إلى ضمان عدم إعادة تسليح ميليشيا حزب الله. وذكرت التقارير أنه في خطوة لاحقة، يتعين على إسرائيل ولبنان أيضا التفاوض بشأن قضايا الحدود المتنازع عليها.