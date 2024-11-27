جيش الاحتلال يكشف عن هجوم شنّه على موقع لحزب الله قبل وقف إطلاق النار

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنّه دمر أحد مواقع الصواريخ الاستراتيجية المهمة التابعة لحزب الله قرب الحدود مع سوريا، وذلك قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.

وذكر الجيش، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت مجمعا تحت الأرض يُستخدم في إنتاج صواريخ سطح سطح وتخزين أسلحة دقيقة بمساعدة من إيران، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: «تم رصد الموقع في مجمع تحت الأرض قرب الحدود السورية. كان الموقع بسبب قربه نقطة مركزية يتم من خلالها تهريب الآلاف من مكونات الأسلحة، بل وأفراد إرهابيين، من سوريا ولبنان».

وكان حزب الله قد أكد أنه سيواصل متابعة انسحاب القوات الإسرائيلية من خلف حدود لبنان، وسوف يستمر في «الوقوف إلى جانب المظلومين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين، وذلك بعد يوم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وفي أول بيان لغرفة العمليات في حزب الله منذ إعلان الاتفاق، لم تذكر الجماعة بشكل مباشر اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال حزب الله: «تؤكد غرفة عمليات المقاومة الإسلامية أن مجاهديها ومن مختلف الاختصاصات العسكرية سيبقون على أتم الجهوزية للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي».

وأضاف أن مقاتليه سيواصلون متابعة انسحاب القوات الإسرائيلية خلف حدود لبنان وأيديهم ستبقى على الزناد.