صلاح يهدر ركلة جزاء أمام ريال مدريد

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أهدر محمد صلاح فرصة تسجيل هدفا في شباك ريال مدريد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أضاع محمد صلاح ركلة جزاء أمام ريال مدريد عندما سدد الكرة بغرابة في القائم لتخرج خارج الملعب، ليضيع صلاح فرصة ذهبية للتسجيل في مرمى الخصم العنيد ريال مدريد.

انتاب الحزن زوجة محمد صلاح الخاضرة في المدرجات فوز إهدار صلاح ركلة الجزاء، لكن النجم المصري واصل أداءه بثبات داخل الملعب.

جدير بالذكر أن النتيجة كانت تشير إلى تقدم ليفربول بهدف دون رد سجله ماك أليستر قبل إهدار صلاح لركلة الجزاء.