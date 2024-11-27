استشهاد 8 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بغزة

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أفاد مراسل روسيا اليوم باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في شارغ النفق بمدينة غزة، والبحث مستمر عن مفقودين.



وقال مراسل روسيا اليوم من بين شهداء مدرسة التابعين الشابين علاء الدين وبهاء الدين فوزي برهوم وهم أبناء القيادي في حركة "حماس" فوزي برهوم.



ووثق مقطع مصور إصابات في صفوف الأطفال جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مدرسة التابعين.



وأشار مراسل روسيا اليوم إلى وقوع انفجار ضخم جنوب مدينة غزة وقد سمع صوته من شمال ووسط القطاع.

وفي شمال القطاع، قصفت الطائرات الإسرائيلية برجا سكنيا في محيط مستشفى كمال عدوان، كما نسفت القوات الإسرائيلية منازل سكنية في مخيم جباليا.

وشنت الطائرات الإسرائيلية أحزمة نارية بالتزامن مع قصف مدفعي على شمال غزة.

والمدفعية الإسرائيلية تركز القصف العنيف صباح الأربعاء بجوار مراكز الإيواء في بيت لاهيا وفي مشروع بيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان.

والجيش الإسرائيلي يحاصر مدرسة "عوني الحرثاني" على دوار الشيخ زايد.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلي النار شمال وغربي مخيم النصيرات وفي مدينة الأسرى، وشهدت شمال المنطقة الوسطى عمليات نسف ضخمة للمباني.

وفي جنوب القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية من شرق مدينة خان يونس مستهدفة مدينة رفح وكثفت المدفعية قصفها على شرق وغرب المدينة.

في حين دوت صفارات الإنذار فجر اليوم في بلدة صوفا بغلاف قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،249 شخصا أغلبيتهم من النساء والأطفال وإصابة 104،746 آخرين، في آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.