الحوثيون: لبنان تمكن من اجتراح نصر جديد

قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين في اليمن، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، إن لبنان "تمكن من اجتراح نصر جديد بصد العدوان الإسرائيلي بفضل تلاحم الشعب والجيش والمقاومة".

وأضاف عبدالسلام أن "المقاومة الإسلامية في لبنان ما زادت بتضحياتها الكبيرة إلا تجذرا وقوة وصلابة"، مؤكدا أن "عمليات المقاومة في لبنان فرضت على العدو الصهيوني وراعيه الأميركي الذهاب نحو الاتفاق"، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وأكد أن "العدو الإسرائيلي ما كان له أن يرضخ ويقبل بوقف إطلاق النار لولا اصطدامه بمقاومة صلبة".

وبدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.

بدوره، أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان، وقال إن على سكان تلك المناطق عدم التوجه نحو القرى التي طلب الجيش إخلاءها أو باتجاه قواته.