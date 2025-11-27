الجامعة العربية تؤكد أهمية دعم التكامل الاقتصادي العربي - اليوناني

شارك قطاع الشئون الاقتصادية برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، في افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي–اليوناني الرابع عشر في العاصمة اليونانية أثينا.

ويمثل المنتدى منصة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية واليونان، في مجالات استراتيجية تشمل الإنشاءات والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السفير المالكي الدور المهم للجامعة العربية في دعم التكامل الاقتصادي العربي–اليوناني، واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، مع الإشارة إلى جهود الجامعة العربية لإعداد اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة لتعزيز الاستثمار العربي البيني وفق أحدث المعايير الدولية.

كما تناول الأبعاد الإقليمية والإنسانية. وأشار إلى الأوضاع في فلسطين وجهود مؤتمر شرم الشيخ الدولي لوقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية دعم التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الاستقرار السياسي لتحقيق تنمية مستدامة.

ويجمع المنتدى كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية واليونان لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتطوير مشاريع مشتركة تُسهم في التنمية المستدامة للطرفين.