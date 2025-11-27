محافظ البحر الأحمر: الساتر الترابي في وادي المخيط حمى التجمعات السكنية من سيل الأمطار

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تلقت إنذارا من هيئة الأرصاد الجوية يفيد باحتمال هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، وهو ما حدث بالفعل، حيث شهدت المحافظة سقوط كميات كبيرة من الأمطار تركزت في وادي المخيط الذي تبلغ مساحته نحو 480 كيلو مترا مربعا.

وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الجزء الجنوبي من الوادي يحتوي على ساتر ترابي مغطى بالحجارة والخرسانة، وهو ضمن مشروعات وزارة الموارد المائية والري لحماية التجمعات السكنية، موجها الشكر للوزارة على هذا الإنجاز الذي أسهم في حماية المناطق الواقعة جنوب الوادي.

وتابع، أن الساتر نجح في منع انحراف مسار مياه السيول نحو السكان، مؤكدا أن مياه السيل جاءت من خلف السد ولم تؤثر على أي منازل أو طرق.

وأشار المحافظ، إلى أنه قبل وقوع موجة السيول كانت المحافظة قد نفذت تدريب “صقر” السنوي، وهو تدريب عملي على مواجهة الكوارث والحوادث الطبيعية، حيث تم خلاله عرض كل السيناريوهات المحتملة في حال حدوث سيل.

وتطرق إلى مؤشرات الحركة السياحية بالمحافظة، مؤكدا أن الأعداد الحالية أفضل من معدلات العامين الماضيين، مضيفا: “عادةً في فترة رأس السنة يقل توافد الأجانب لقضاء الإجازات مع عائلاتهم في أوروبا، لكن الملفت هذا العام أن الأعداد لم تنخفض، بل استمرت في التزايد بشكل ملحوظ”.