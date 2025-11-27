جولة لمرشحي الدائرة الثانية في الإسكندرية استعداد لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

شهدت الدائرة الثانية ومقرها الرمل في محافظة الإسكندرية، المقرر إعادة انتخابات مجلس النواب بها بعد قرار الإلغاء، جولة ميدانية لعدد من المرشحين مساء اليوم الخميس.

وخلال جولتهم، تواصل المرشحون مع الأهالي للتعرف على أبرز احتياجاتهم داخل مناطق الدائرة، إلى جانب عرض ملامح برامجهم الانتخابية، وسط تفاعل من المواطنين الذين حرصوا على متابعة التحركات الانتخابية مع اقتراب موعد التصويت.

كان المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن فى بيان سابق، الجدول الزمني لإعادة انتخابات الدوائر الـ19 التي تم إلغاؤها وفقا للقرار رقم 67 لسنة 2025، والخاص بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في عدد من الدوائر، إلى جانب الإعلان عن الإجراءات والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها ألغت نتائج الانتخابات في 19 دائرة في 7 محافظات، من أصل 70 دائرة مخصصة للنظام الفردي في 14 محافظة، والتي خاضها 1281 مرشحا داخل 5606 لجان فرعية.

وقررت الهيئة إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في الدوائر الملغاة يومي 1 و2 ديسمبر للمصريين في الخارج، ويومي 3 و4 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة في 11 ديسمبر، وفي حالة الإعادة، تجرى الانتخابات في الدوائر الـ19 يومي 24 و25 ديسمبر في الخارج، ويومي 27 و28 ديسمبر في الداخل، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية في 4 يناير 2026.