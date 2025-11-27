إيران تطبيق فئة سعرية جديدة للبنزين بدءا من ديسمبر

أعلن مسئولون في إيران، تطبيق فئة سعرية جديدة للبنزين اعتبارا من السادس من ديسمبر المقبل، وهو ما سوف يؤدي إلى رفع سعر الوقود المشترى بما يتجاوز الحصص الشهرية إلى 50 ألف ريال (نحو 4 سنتات في سوق الصرف الإيراني) للتر الواحد، في تحول يضيف مستوى ثالثا للتسعير إلى نظام الدعم المعمول به في البلاد منذ فترة طويلة.

وبموجب الفئة المعدلة، سوف يستمر سائقو السيارات في الحصول على 60 لترا شهريا بسعر مدعوم بقيمة 15 ألف ريال. وستظل هناك فئة ثانية تتيح الحصول على 100 لتر مقابل 30 ألف ريال.

وسوف يتم في الوقت الحالي فرض سعر 50 ألف ريال على أي استهلاك يتجاوز هذه الحدود، وهو سعر لم يكن متاحا حتى وقت قريب إلا من خلال بطاقات غير رسمية يحتفظ بها عمال محطات الوقود.