تركيا: نرفض أي اتفاق يتجاهل حقوق قبرص التركية

شددت وزارة الدفاع التركية، الخميس، على رفضها القاطع لأي اتفاق يتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في تعليق مصادر بوزارة الدفاع التركية على توقيع اتفاق تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وإدارة جنوب قبرص الرومية، عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث الوزارة زكي أق تورك.

وأكدت المصادر على أن هذا الاتفاق يتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وينتهك أيضاً مصالح الشعب اللبناني.

وقالت: "نؤكد لنظرائنا اللبنانيين استعدادنا للتعاون في المجال البحري".

والأربعاء، وقّع لبنان وقبرص الرومية، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بحضور الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت.

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو 2017 لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

- مشاركة تركية في معرض إيديكس بمصر

وخلال الإحاطة التي قدمها أق تورك أعلن أن قائد منشأة بناء السفن في إسطنبول والوفد المرافق له سيشاركون في معرض إيديكس-2025 للصناعات الدفاعية في مصر، المقرر الشهر المقبل.

ومن المقرر تنظيم المعرض بنسخته الرابعة، في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) في القاهرة الجديدة، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر القادم.