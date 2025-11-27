حريق هائل في مستوطنة فقيرة في دكا يترك آلاف الأشخاص بلا مأوى

قالت السلطات يوم الأربعاء إن حريقا اندلع في منطقة فقيرة مكتظة بالسكان في العاصمة البنجلاديشية دكا أتى على نحو 1500 كوخ أو ألحق بها أضرارا، مما ترك آلاف الأشخاص بلا مأوى، دون أن ترد أنباء عن وقوع قتلى.

وذكر رشيد بن خالد، ضابط المناوبة في إدارة الإطفاء والدفاع المدني، أن الحريق الذي بدأ مساء الثلاثاء في مستوطنة كوريل فقَد السيطرة عليه لمدة 16 ساعة قبل أن تتم السيطرة عليه يوم الأربعاء.

وقال اللفتنانت كولونيل محمد تاجول إسلام شودري، مدير إدارة الإطفاء، إن نحو 1500 كوخ قد احترق أو تضرر في الحريق، وما زال آلاف الأشخاص بلا مأوى.

ووفقًا للبيانات الرسمية، يعيش حوالي 60 ألف عائلة، العديد منهم من اللاجئين المناخيين، في هذه المستوطنة التي تزيد مساحتها عن 160 فدانا (65 هكتارا). وتقع المستوطنة بين منطقتي جولشان وباناني الراقيتين في دكا، وتحيط بها مجموعات من المباني السكنية والمكاتب الشاهقة.

وغطى الدخان الكثيف المنطقة بينما التهمت النيران المساكن طوال الليل.

وحاول السكان الذين فقدوا منازلهم جمع ممتلكاتهم الثمينة يوم الأربعاء أثناء تفتيشهم بين الأنقاض.

وأفاد رجال الإطفاء بأنهم واجهوا صعوبة في الوصول إلى المنطقة بسبب الأزقة الضيقة.