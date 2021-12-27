10 نصائح تقودك إلى أن تصبح مديرا ناجحا

كيف تصبح مديرا ناجحا؟ سؤالا دائما ما يتردد على الساحة الاقتصادية لشدة أهميته، حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن تحسين المهارات الإدارية يؤدي إلى نتائج مالية أفضل للمؤسسات، لأن المدير الجيد يجعل الموظفين أكثر إنتاجية وولاءا للمؤسسة التي يعملون بها.



أن تصبح مديرا جيدا شيئا لا يحدث بين عشية وضحاها، بل إنها عملية مستمرة من التطوير، واتباع للعديد من الإرشادات التي تجعل منك مديرا أفضل مع الوقت، وفيما يلي نعرض بعض من هذه الإرشادات كما ذكرت في موقع كلاريتي الأمريكي.



1. تعرف على موظفيك جيدا



لكي تصبح مديرا ناجحا، يجب أن تتعرف على موظفيك جيدا، ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن من الناحية الشخصية أيضا، فشغفهم وهواياتهم يشكلون جزءا هاما منهم، وستفيدك عمليا عندما تتعرف عليها جيدا.



2. تواصل دائما



تواصل دائما مع الموظفين ولا تحجب عنهم المعلومات خاصة عندما يحتاجون إليها في العمل، وكن مدركا تماما إلى أن نقص المعلومات عند الموظفين يجعلهم يقومون بوظيفتهم بشكل غير جيد، لأنهم في بعض الأحيان لا يعلمون ماذا يفعلون، أو ما هي المهمة المطلوبة منهم تحديدا.



3. استمع إلى الموظفين



خصص وقتا للاستماع إلى جميع أعضاء فريقك، فأي شخص يطرح عليك فكرة ما، قم بالإنصات إليه جيدا، وفي نفس الوقت طمأن من يشعر بالقلق من أي شيء يحدث داخل العمل، وأشعرهم بأنك تعطيهم اهتمامك الكامل.



4. كن محفزا للفريق



يجب أن تعطي لفريقك حافزا جيدا للعمل بكد، مثل وعدهم بمكافآت مجزية أو بترقية، فيجب أن يشعر الموظف بأن هناك سببا وجيها يعمل من أجله.



5. كن قائدا



المدير الجيد ليس مجرد مدير، بل هو قائد في نفس الوقت، يحدد لفريقه مهمة ويوجههم إلى كيفية تحقيقها بنجاح، فهو من يضع خط البداية والنهاية، ويحقق الفوز لمؤسسته.



6. طور من نفسك



من المهم تحسين آداء فريقك طوال الوقت، ولكن فريقك لن يتطور إذا لم تتطور أنت في البداية، ولذلك ركز على نقاط ضعفك وقم بتقويتها، وأبحث عن سبل لتحسين آدائك كل يوم، حتى يتحسن آداء فريقك أيضا.



7. ركز على النجاح



قم بالتركيز على نجاحات فريقك والإشادة بإنجازاته حتى يتحمس الفريق لتقديم المزيد، ولا تركز فقط على السلبيات أو ما هو ليس موجود بالفريق، لأن ذلك يضعف من قوة الموظفين.



8. كن إنسانا



كونك المدير لا يعني أنك انسان خارق عن الطبيعة، ولذلك يجب أن تعترف بأخطائك وتطلب المساعدة عند الحاجة، وتوضح لموظفيك أنك انسانا مثلهم.



9. لا بأس أن تكون صديقا لموظفيك



كونك المدير ومصدر السلطة لفريقك، لا يعني أنكم لا يصح أن تكونوا أصدقاء، بل على العكس، الود بين المدير وفريقه، يجعل الموظفين يشعرون بأن العمل مكانا رائعا للتواجد به.



10. كن مثالا يحتذى به



عليك أن تعلم أن الموظفين يراقبونك دائما، ولذلك يجب أن تكون مثالا يحتذى به بالنسبة إليهم، فكن نزيها وتصرف بالطريقة التي تحب أن يتصرف بها موظفينك، وستجد أنهم يحذون حذوك بالتأكيد.