مظاهرتان في رام الله وغزة للمطالبة بالإفراج عن جثامين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل

شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مظاهرتين جرتا بشكل متزامن في رام الله وغزة للمطالبة بالإفراج عن جثامين فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.



وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت عند حاجز قلنديا العسكري قرب رام الله تظاهرة "مسيرة الخلود" للمطالبة باسترداد الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن إسرائيل أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.



وانطلقت التظاهرة من أمام مخيم الأمعري للاجئين في البيرة ورفع المشاركون فيها نعش فارغ وصور شهداء فلسطينيين محتجزة جثامينهم.



وصرحت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، بأن التظاهرة تعبر عن "الإرادة الشعبية والدعوة لمزيد من تفعيل دور الشارع الفلسطيني في مواجهة السياسات الإجرامية التي يتبعها الاحتلال بحق شهداء وأسرى الشعب الفلسطيني".



وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدري أبو بكر، بتدخل دولي للإفراج عن جثامين الفلسطينيين المحتجزة ووقف سياسة "الكيل بمكيالين" في التعامل مع إسرائيل.



ونظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، تظاهرة ووقفة تضامنية قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالإفراج عن الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل.



وقال القيادي في حركة فتح جهاد أبو غبن إن السلطات الإسرائيلية تحتجز جثامين أكثر من 374 فلسطينيا منذ عام 1967 حتى اليوم، من بينهم 11 جثمانا لأسرى قضوا داخل السجون، آخرهم ناصر أبو حميد الذي توفي في العشرين من الشهر الجاري جراء إصابته بمرض السرطان.