التضامن: فريق التدخل السريع تعامل منذ إطلاقه مع 22258 شكوى

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال عام 2022، والذي أشار إلى تعامل الفريق على مدار العام مع 3857 بلاغًا واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين فى مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد.

وذكر التقرير، أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تم التفاعل مع 2473 شكوى وبلغت نسبة الإنجاز 100% وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بعمل تدخلات وتقديم مساعدات لإجمالي 463 حالة ما بين مساعدات عينية ومالية.

كما تم إيداع 387 حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم إيداع عدد 319 حالة بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح التقرير أن الفريق منذ إطلاقه عام 2014 تعامل مع 22258 شكوى فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلى الذين تم تدريبهم وتأهيليهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.

وأكد التقرير أن الاهتمام برفع قدرات وكفاءة أعضاء ورؤساء فرق التدخل السريع كان له الأولوية فى استراتيجية العمل من خلال تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المكثفة، حيث تم تدريبهم على الدليل الإجرائي لفرق التدخل السريع والذي تم إطلاقه كمرجعية أساسية، ومهارات التعامل مع العملاء، والتعامل مع الضغوط، وحل المشاكل بإجمالي 145 متدربا.