البحرين تبحث مع روسيا ونيبال القضايا ذات الاهتمام المشترك

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العلاقات التي تجمع مملكة البحرين ونيبال تواصل نموها على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز العمل والتنسيق المشترك بين البلدين والدفع بأوجه التعاون الثنائي نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه سفير نيبال لدى البحرين ، اليوم الثلاثاء ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، مرحبا بالسفير بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده متمنياً له التوفيق في أداء مهامه ، و ناقشا عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .

وأشار خلال اللقاء إلى أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بنيبال، وتعزيز فرص التعاون المشتركة بين البلدين بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب سفير نيبال عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ،من دعمٍ واهتمام بتطوير أواصر التعاون المشترك بين البلدين، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.

وفي سياق متصل استعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، و سفير روسيا لدى البحرين أليكسي سكوسيريف، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، حيث رحب بالسفير الروسي بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده في مملكة البحرين، متمنياً ‏له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، منوهًا بما وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وأهمية مواصلة تطويرها بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص التعاون وتعزيز المشاريع المشتركة ويعود بالخير والنماء على الجميع.

وأكد ولي العهد على ما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا من تطور على كافة الأصعدة، لافتًا إلى استمرار تطوير مجالات التنسيق المشترك وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جهته أعرب السفير الروسي عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه من اهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والنماء.