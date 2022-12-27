إعلامي يكشف 4 صفقات يفاوضها الأهلي لتعويض أكرم توفيق

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قال الإعلامي محمد فاروق أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، رشحت 4 بدائل لأكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق على السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قبل فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وضربت اصابة الرباط الصليبي أكرم توفيق للمرة الثانية خلال هذا العام، حيث يغيب اللاعب عن الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق عبر قناة تن: «هناك أكثر من اسم مرشح لتعويض غياب أكرم توفيق بعد إصابته بالرباط الصليبي داخل النادي الأهلي في الفترة القادمة».

وتابع: «أبرز الأسماء المرشحة لخلافة أكرم توفيق في الأهلي خالد عبدالفتاح لاعب سموحة وهشام صلاح لاعب الاتحاد وعمر كمال لاعب فيوتشر ووضعت لجنة التخطيط أحمد عبدالرحمن زولا لاعب طلائع الجيش ضمن القائمة في حالة فشل المفاوضات مع الثلاثى السابق».