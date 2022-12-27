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وزير خارجية أوكرانيا: كييف تريد عقد قمة سلام فبراير المقبل

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 2:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 2:55 م

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده "تمحو" تدريجيا تقدم روسيا وسط قتال عنيف بشرق أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "الوضع هناك صعب ومؤلم"، في إشارة إلى مواقع في منطقتي لوهانسك ودونيتسك حيث تدافع القوات الأوكرانية عن بلدة باخموت وتشن حملة منذ شهور لاستعادة مدينة كريمينا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية، إن أوكرانيا يجب أن تمتثل لمطالب موسكو بالاستسلام الكامل والتنازل عن سيادتها على الأراضي التي تم ضمها للاتحاد الروسي، أو مواجهة استمرار الحرب.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، إن أوكرانيا تريد عقد قمة "سلام" في فبراير المقبل، لكنه أعرب عن شكوكه حيال مشاركة روسيا في القمة.

وأوضح كوليبا أن أوكرانيا ستجري محادثات مباشرة مع روسيا فقط حال مثول روسيا أمام محكمة جرائم الحرب.


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