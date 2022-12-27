إلغاء 2900 رحلة جوية في أمريكا مع استمرار العاصفة الشتوية

ألغيت ما يقرب من 2900 رحلة جوية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار العاصفة الشتوية التاريخية، والتي تسببت في وفاة العشرات وإغلاق الطرق وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.



اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (02:30 مساء بتوقيت جرينتش)، ألغيت 2892 رحلة وصول إلى أو مغادرة الولايات المتحدة أو رحلات محلية وتأخرت 1442 رحلة طيران، بحسب موقع "فلايت أوير".



ألغيت غالبية الرحلات، 2522 رحلة، من قبل شركة "ساوث ويست إيرلاينز"، فيما تصدر مطار دنفر الدولي عمليات الإلغاء والتأخير بواقع 156 رحلة ملغاة و161 رحلة مؤجلة، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأمس، أبلغ "فلايت أوير" عن إلغاء 4004 رحلات و9147 رحلة متأخرة إلى الولايات المتحدة أو تلك التي تسعى لمغادرتها أو الرحلات المحلية داخلها أو خارجها.



وغردت وزارة النقل الأمريكية بأنها "قلقة" بشأن "المعدل غير المقبول للإلغاء والتأخير في ساوث ويست، والتقارير حول عدم وجود خدمة عملاء سريعة"، قائلة إنها ستحقق فيما إذا كانت الإلغاءات تخضع لتحكم شركة الطيران.



ويوم الجمعة، صدرت تحذيرات لنحو 240 مليون مواطن أمريكي من ظروف طقس قاسية وانخفاض حاد في درجات الحرارة. أعلنت السلطات وفاة نحو 60 شخصا إلى الآن بسبب موجة الطقس شديدة البرودة الحالية.