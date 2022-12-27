اعتماد 8 مدارس جديدة بالغربية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأنه صدر قرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، باعتماد 8 مدارس جديدة بالغربية، ليصبح عدد المدارس المعتمدة من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 179 مدرسة، ومن المنتظر اعتماد 91 مدرسة أخرى لم يصدر القرار بشأنهم.

أما المدارس الثمانية التي تم اعتمادها مؤخرا فهي: "روضة الشهيد محمد على عبود الابتدائية الجديدة بالشوكا (شرق المحلة)، روضة مدينة العمال للتعليم الأساسي بنين، روضة الشهيد محمد فضل الله شامة (غرب المحلة)، مدرسة محلة زياد، روضة محلة خلف (سمنود)، السيدة صفية الثانوية الفنية الصناعية للبنات، روضة التحرير الابتدائية (بسيون)، وروضة مدرسة بلال بن رباح (كفر الزيات)".

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول، متمنيا دوام التوفيق للجميع.