أبو الغيط: كلمة المنفي مؤشر لخارطة الطريق لحل الأزمة الليبية

حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على التوجه بالشكر والتقدير لجهود رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومساعيه من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا.

جاء هذا على هامش اللقاء الذي شهده مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم واالذي جمع كل من أبو الغيط ورئيس المجلس الرئاسي الليبي والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، بالإضافة لعدد كبير من المندوبين الدائمين.

وقال أبو الغيط تعقيبا على الكلمة التي ألقاها المنفي، إنها "كلمة تقدم مؤشر لخارطة الطريق لحل الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار بالبلاد".

وأكد المنفي في كلمته على ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح المنفي أن تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية من أولويات أهداف المجلس الرئاسي الليبي التي يؤمن بها إيماناً كاملاً بأنها الأساس المتين لمعالجة الأوضاع في ليبيا.

وأشار إلى ما يتلقاه المجلس الرئاسي من دعم عربي وإفريقي ودولي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه.

ونوه بأن المجلس الرئاسي طرح مقاربة لحل الأزمة الراهنة تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بين مجلسي النواب والدولة؛ من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية تلبي تطلعات الشعب الليبي، وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وأكد المنفي أن الشعب الليبي برغم ما يعانيه من تحديات لازال قادراً على احتواء الصراع من خلال المصالحة الوطنية وضمان العدالة فى توزيع العوائد وإدارتها بما يحقق العدالة والرخاء فى كل ربوع الوطن والوصول إلى الانتخابات فى أقرب الاجال.