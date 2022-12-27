محافظ أسوان: الثواب والعقاب قاعدة أساسية فى التعامل مع جميع المسئولين

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الثواب والعقاب هو القاعدة الأساسية فى التعامل مع جميع المسئولين خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الأولويات التى تهم المواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع القيادات التنفيذية والأمنية والجامعية، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، واللواء أكرم عثمان مساعد مدير الأمن.

وشدد المحافظ، على إحالة أى شخص يقوم بسرقة أغطية مطابق الصرف الصحى إلى النيابة العسكرية، مع سرعة تركيب البديل لها، وهو الذى يتوازى مع تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور على عربات الحنطور من أجل متابعة الالتزام بإحلالها وتجديدها ورفع كفاءتها، وأيضا التزام صاحبها بقواعد السير والوقوف، مع ربط ذلك بالترخيص للعربات.

وأكد ضرورة الاهتمام بتكثيف أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والإشغالات والحواجز والاستندات أولاً بأول، مع نشر سلات وصناديق القمامة، بجانب أعمال التشجير والدهانات والأسوار والأرضيات، علاوة على رفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، فضلاً عن الإسراع فى ربط الخطوط والشبكات الجديدة بعد إنتهاء أعمال الإحلال والتجديد فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

ووجه بالاهتمام بالمراسى السياحية وحركة سير الأفواج السياحية والزائرين دون تعارض ذلك مع تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجارية، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم والجديد، بجانب تركيب بانرات توضح التصميمات والشكل النهائى لهذه المشروعات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مديرية الإسكان لمراجعة أعمال البنية التحتية بمدينة إدفو للإسراع فى إنهاء أعمال التطوير والتجميل المكملة لها.

وكلف المسئولين بدراسة إصدار قرار بمنع سير عربة التروسيكل لنقل البضائع داخل الشوارع الرئيسية، واقتصار سيرها على الشوارع الجانبية والقرى والنجوع، بالإضافة إلى عربات التاكسى الـ7 ركاب والمركبات المتهالكة والتى ستخضع للمشروع القومى للإحلال والتجديد، فضلاً عن سحب السيارات غير المستخدمة.