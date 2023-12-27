خالد بيبو: الأهلي جاهز للتتويج بلقب السوبر المصري

أكد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على جاهزية المارد الأحمر لحسم لقب السوبر المصري أمام مودرن فيوتشر.

يلتقي الأهلي مع مودرن فيوتشر، مساء غدا الخميس، في نهائي السوبر المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

قال خالد بيبو في لقاء مع قناة «أبو ظبي الرياضية»:" الأهلي جاهز لمباراة الغد المهمة أمام مودرن فيوتشر، جميع اللاعبين في كامل تركيزهم في التمرين، وإن شاء الله يكون التوفيق حليفانا ونتوج باللقب".

أضاف خالد بيبو:" النادي الأهلي فريق كبير وكامل، مجموعة اللاعبين تؤدي الدور الذي يطلب منهم، لا نملك 11 لاعبا فقط ولكن نملك مجموعة كاملة من اللاعبين ينفذوا ما يطلب منهم".

أشار خالد بيبو:" مفتاح فوز الأهلي بالبطولة؟ خضنا الكثير من النهائيات ونعلم جيدا أن المباراة تبدأ وتنتهي بصافرة الحكم، كل الأحداث داخل المباراة بمثابة مفاتيح فوز".

أتم خالد بيبو:" نركز في كل لحظة ودقيقة، من أجل إنهاء المباراة مبكرا، في المباراة الأخيرة سجلنا هدفا في آخر المباراة وهذا هو فريق الأهلي الذي يعمل طوال الوقت من أجل المكسب".