عودة تدريجية للاتصالات في وسط وجنوب قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجقطاع غزة وجنوبها.



جاء ذلك بعد انقطاعها أمس الثلاثاء للمرة السابعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وكانت آليات الاحتلال قد جرفت المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوب القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مجددا خط «الفايبر» الرئيس المغذي للإنترنت في القطاع، ما تسبب بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتواجه الطواقم الفنية لشركات الاتصالات صعوبات بالغة في إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الشبكة، نظرا إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في البنى التحتية.



وكانت سلطات الاحتلال قد قطعت الاتصالات والإنترنت عن القطاع أمس للمرة السابعة، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي، عن طريق فصل الخطوط الدولية.



ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم، إذ ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 21 الف شهيد، بالإضافة إلى نحو 52600 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.