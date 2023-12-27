العراق يدرس بناء 5 مصافي تكرير نفط جديدة

تدرس وزارة النفط العراقية بناء خمسة مصاف لتكرير النفط الخام تتراوح طاقتها الإنتاجية مابين 70 - 150 ألف برميل يوميا.

وذكر بيان لوزارة النفط أن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس الزوبعي ترأس اجتماعا للفريق المكلف بدراسة عروض المصافي الاستثمارية الجديدة وتحليل العروض الاستثمارية لمصفاة القيارة بطاقة 70 ألف برميل ومصفاة السماوة 70 ألف برميل ومصفاة الناصرية 150 ألفا ومصفاة ميسان 150 ألف برميل ومصفاة الكوت 100 ألف برميل.

ودعا وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية خلال الإجتماع إلى ضرورة وضع ضوابط لعملية تنضيج العروض خلال فترة محدده لاتتجاوز 30 يوماً من أجل نجاح خطة الوزارة في هذا المجال. وقال "إن المصافي الاستثمارية هي فرصة لتحريك الاقتصاد والقطاع الخاص في العراق".

ويخطط العراق لرفع الطاقة التكريرية للنفط الخام في البلاد خلال السنوات الخمسة المقبلة إلى مليون و250 الف برميل يوميا.

وتعد مصفاة التكرير في محافظة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يوميا، التي افتتحت أواخر العام الماضي، أحدث مصفاة في العراق منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي وتتميز بكون منتجاتها مطابقة للمواصفات الأوربية الصديقة للبيئة.