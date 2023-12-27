المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح أبيض بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار محمد حسام حمزة، وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي، وأحمد فتحي جنيدي، وحسين علي نجيب، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لحيازته مخدرات بقصد الاتجار وسلاح أبيض.

وكشفت تحقيقات نيابة مركز المنيا الجزئية، التي أجراها علي عبد العزيز وكيل النيابة في القضية رقم 29149 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2054 لسنة 2023 كلي جنوب المنيا، عن قيام المتهم "حسين.ن.ا.م، 37 سنة، عاطل ومقيم قرية الشرفا بمركز المنيا"، في يوم 22 يونيو 2023، بدائرة مركز المنيا، بحيازة جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال".

وكشفت التحريات، أن المتهم يحرز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وخاصة (جوهر الحشيش المخدر)، وبناءً عليه استصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه بالتنسيق مع المقدم بلال الجنايني رئيس مباحث مركز المنيا.

وأثناء تواجد المتهم بالطريق الخلفي لقرية الشرفا من الناحية الغربية يستقل دراجة نارية قادمة يقودها شخص ومن خلفه المتهم، تم استيقافها وبتفتيشه عُثر بداخل جيب الصديري الداخلي الأيسر على كيس بلاستيك أسود اللون يحوي 10 قطع كبيرة الحجم لجوهر "الحشيش المخدر".

كما عثُر بجيب الصديري الأيمن على سلاح أبيض (مطواة قرن غزال)، وبمواجهته أمام الرائد محمد عشيري معاون أول مباحث مركز المنيا أقر بحيازته للمضبوطات.

وشهد ضابطا الضبط، في تحقيقات النيابة، أن تحرياتهم السرية دلت على أن المتهم يحرز المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وخاصة جوهر الحشيش المخدر.

وأفاد تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات حوزة المتهم عشرة قطع كبيرة جميعها لجوهر الحشيش المخدر وزنت قائماً 432 جرامًا، وأن السلاح الأبيض المضبوط (مطواة قرن غزال) عثر عالقاً بنصلها مادة سمراء لجوهر الحشيش المخدر.

وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة الاتهام المسند إليه، وبجلسة المحاكمة اعتصم الإنكار، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.