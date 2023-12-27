ضبط موظف بالمعاش بحوزته 2000 قطعة أثرية بقصد الاتجار في المنيا

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنيا في ضبط موظف بالمعاش بحوزته 2000 قطعة آثرية بقصد الاتجار في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرك مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنيا حيازة موظف بالمعاش "له معلومات جنائية" قطع أثرية بقصد الاتجار بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبتفتيش مسكنه عُثر على (مركب خشبى عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها ٧ تماثيل خشبية، ٩ أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام ، ٣ وجوه خشبية ، ٢ مزهرة من الزجاج، ٣ تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية، تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية - تمثال لسيدة فى الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية - تمثال لفرس النهر، ١٧ تميمة مختلفة الأشكال "وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة، ١٧٩٥ عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليونانى الرومانى) .

وبمواجهته إعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، وبإجراء المعاينة المبدئية بمعرفة مفتشى الآثار أفادوا بأن القطع المضبوطة أثرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات