موقع أكسيوس: بلينكن يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل لمناقشة الحرب في غزة

أفاد مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي باراك رافيد في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) ، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم التوجه إلى الشرق الأوسط أواخر الأسبوع المقبل لمناقشة الحرب في غزة.

ونقل رافيد عن 5 مسئولين إسرائيليين وأمريكيين وعرب قولهم إن بلينكن يخطط لزيارة إسرائيل والضفة الغربية والأردن والإمارات والسعودية وقطر خلال رحلته للشرق الأوسط.

وأفاد "أكسيوس"، أمس الثلاثاء، بأن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وصل إلى العاصمة الأمريكية، لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة.

وصرح مسئولان إسرائيليان وآخرون أمريكيون، بأن زيارة ديرمر، وهو أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأتي وسط توترات متزايدة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية حول الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة عالية الكثافة من الحرب، وكذلك مرحلة ما بعد الحرب في غزة.