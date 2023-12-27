المتهم بقتل عشيق زوجته أمام النيابة: مراتي غفلتني معاه وأخدت حقي منه

قررت نيابة دار السلام بالقاهرة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل بائع خضار على خلفية اتهام المجني عليه بإقامة علاقة عاطفية مع زوجة المتهم.

وأكد المتهم خلال تحقيقات النيابة بعد أن تم توجيه تهمة القتل العمد له أنه علم من الجيران بتردد بائع الخضار على شقته أثناء غيابه وأنه كان يحاول عدم تصديق تلك الإشاعات.

وأضاف المتهم أن شقيقته أخبرته بنفس ما سمع من الجيران ما دفع الشك للتحريك داخله وضغط على زوجته وواجهها بما سمع من الجيران ومن شقيقته فأقرت أنها على علاقة عاطفية مع بائع الخضار وأنه فعلا يأتي لها بالشقة أثناء غيابه.

وأشار المتهم إلى أن الدم جرى في عروقه وأراد أن يأخذ حقه من المجني عليه فطلب منها مراسلته وحضوره للشقة السكنية وبمجرد دخول المجني عليه انهال عليه بالطعنات بسكين صارخا أخدت حقي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب يدعى أشرف بائع خضار مصاب بجروح طعنية أدت للوفاة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري رجال المباحث الفحص للوقوف على ملابسات الواقعة والأسباب التي أدت إليها.