استشهاد 6 فلسطينيين في قصف بمسيرة إسرائيلية بالضفة الغربية

استشهد ستة شبان فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) "أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين والمستشفى".

واقتحمت القوات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء/الأربعاء، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وأفادت وفا باقتحام القوات الإسرائيلية بآلياتها وجرافاتها العسكرية للمدينة من محورها الغربي، حيث "جابت مختلف شوارعها وأحيائها، فيما توجهت قوة أخرى من جهة دوار المحاكم باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة، وتمركزت في حي المنشية وفرضت حصارا مشددا عليه".

"واقتحمت القوات عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم وتحديدا منطقة المنشية، والمحجر، والجورة والدمج، وجبل النصر، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلها وخربت محتوياتها بعد إخضاع أصحابها للاستجواب"، بحسب وفا.

وأضافت الوكالة أن جنودا إسرائيليين اعتلوا أسطح البنايات العالية داخل المخيم ومحيطه وحولوها إلى نقاط مراقبة، فيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم وساحته وحارة المنشية، تخلله هدم لبعض جدران المنشآت والساحات والممتلكات العامة والخاصة.

وبحسب وفا، هذا هو الاقتحام الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين.