صلاح: أحلم بالتتويج بالبريميرليج في الموسم الحالي وعلينا التواضع

يرى محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، أن الفريق يجب أن يتسم بالتواضع بعد اتساع الفارق في الصدارة مع تشيلسي إلى 7 نقاط، مشددًا على رغبته في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ليفربول عزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز جديد على حساب ليستر سيتي 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «أعمل بجدية دائما وأحاول مضاعفة أرقامي.. تصدر قائمة الهدافين أمر جيد ولكن الأهم الفوز بالمباريات والتتويج بلقب الدوري».

وأضاف: «يجب أن نتسم بالتواضع بعد اتساع فارق النقاط وأتمنى أن تبتعد عنا الإصابات وأتمنى وأحلم بالفوز بهذا اللقب».

وعن الفوز في مباراة اليوم، قال صلاح: «إنها نتيجة جيدة، لقد كانوا أقوياء للغاية في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني بالطريقة التي أعدوا بها أنفسهم كانوا جيدين للغاية.. تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف وكانت نتيجة رائعة».

وأوضح: «هدف التعادل الذي سجله كودي جاكبو رائع لأنه منحنا الثقة في الشوط الثاني للفوز بالمباراة.. لقد سجل هدفا عظيما، وهوشيء يمارسه كثيرًا في التدريبات، لقد كانت لمسة رائعة منه».

وتحدث صلاح باستفاضة عن تسجيله 100 هدف على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقوله: «إنه أمر أنا فخور به للغاية، وسنواصل العمل الجاد وآمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك قليلاً ولكن الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق، وآمل أن نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز».

وعن اتساع الفارق إلى 7 نقاط: «إنه أمر رائع، لكننا نركز على كل مباراة ونأمل أن نستمر على هذا المنوال.. الأمر مختلف، ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا بحاجة إلى البقاء متواضعين».

وأتم: «رسالتي للجمهور عام سعيد للجميع وسنرى ما يحدث في العام الجديد».

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده للنقطة 42، ليبتعد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه تشيلسي، فيما تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.