عمرو أديب للحكومة: اخرجوا الآن من الاقتصاد رحمكم الله

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إعلان الحكومة طرح كل المطارات للقطاع الخاص يعني أنها ليست مديرًا جيدًا.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، أن خطة طرح الشركات ستمنح الدولة عوائد كبيرة يمكن من خلالها العمل على إسعاد المواطنين في قطاعات مثل الصحة والعليم والإسكان وحياة كريمة.

وأشاد بخطوة طرح المباني الحكومية القديمة في وسط البلد لتكون فنادق، ما يمثل انتعاشة في قطاع السياحة، بجانب كونها حركة قوية للأموال.

ولفت أديب، إلى أن مصر تواجه مشكلة وهي دفع 22 مليار دولار سنويًّا (ديون وفوائدها) موضحًا أنه يجب العمل على تقليل هذه الكلفة لتكون الحياة أفضل، وأن يكون 2025 هو عام التحرير الاقتصادي.

وشدد على أنه يجب أن تكون هناك مصارحة بالمشكلات التي يواجهها رجال الأعمال، مؤكدا أن هناك فرصة متاحة الآن وأن المؤسسات الدولية تريد التخارج، قائلًا للحكومة: «اخرجوا الآن من الاقتصاد رحمكم الله».

وشدد على أن مصر أمامها فرصة تاريخية في الوقت الحالي بعدما تحمَّل الشعب كثيرًا، موضحًا أن الشعب يجب أن يحصل على مقابل، وهو ألا تزيد الأعباء عليه.