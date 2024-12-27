السفير الألماني لدى إسرائيل يندد بوفاة الرضع بسبب البرد في قطاع غزة



قال السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الخميس: "إذا كانت التقارير عن تجميد 3 أطفال رضع حتى الموت في غزة لا تحركنا، فنحن لا نفهم الولادة في مذود (وعاء للعلف في الإسطبل) في بيت لحم أو ضوء شمعدان الحانوكا"،

وكانت مصادر طبية فلسطينية، أفادت في وقت سابق باستشهاد ثلاثة رضع، اليوم الخميس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة خلال 48 ساعة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية (وفا)، عن المصادر قولها، إن "أعمار الشهداء الثلاثة من الأطفال حديثي الولادة تتراوح بين أربعة و21 يوما".

وأشارت إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات أدى إلى حالات مرضية جديدة بين الأطفال.

وأضاف زايبرت في تدوينته: "يجب أن تدفعنا وفاتهم للمطالبة بإنهاء الحرب والإمدادات الشتوية لسكان غزة وإطلاق سراح كامل للرهائن"، بحسب وصفه.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يفتقر ما يقرب من مليون شخص في غزة إلى المأوى الملائم، وقد أجبرت نسبة كبيرة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو مليوني نسمة على الفرار من منازلهم عدة مرات بسبب القتال المستمر بين إسرائيل وحماس.

وترك الدمار الكثيرين يعيشون في مخيمات، حيث انخفضت درجات الحرارة في مدينة غزة مؤخرا إلى أقل من 10 درجات مئوية ليلا.

وبحسب وفا: "تواصل قوات الاحتلال لليوم الـ447 على التوالي، شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان".