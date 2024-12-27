أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، أن الأحمر قدم مباراة مميزة أمام المصري البورسعيدي وتعد الأفضل في بطولة الدوري.

وقال أبومسلم، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "أداء الأهلي كان مميز أمام المصري، ولقاء اليوم من أفضل مباريات الدوري الممتاز".

وأضاف: "لاعبو الأهلي قدموا مباراة في مباراة اليوم، وكولر عندما يحب منح لاعب فرصه يمنه مثلما فعل مع كريم الدبيس، وهو لاعب مميز وكنا نطالب كثيرًا بضرورة منحه الفرصة، و كان يلعب في وادي دجلة وينج يمين وشمال، وأتمنى أن يمنح المدرب الفرصة للاعبين".

وتابع: "يحيى عطية الله قدم مباراة جيدة بعيدًا عن الهدف، وبدأ ينسجم مع الفريق، ولقطة محمد الشناوي مع الجماهير لقطة عظيمة، والجماهير رقم واحد، والنهاردة انتهى كل شئ بالفوز على المصري ومصالحة الجمهور في الملعب".

وأكمل: "المصري كل موسم يدعم صفوفه ب4 لاعبين مميزين، وعلي ماهر يقدم أداء مميز معهم، وتغييرات كولر كانت فارقه في الشوط الثاني وكان صارم في وقفته على الخط".

واستطرد: "الأهلي يحتاج تكاتف خلال الفترة القادمة، ومستوى الشناوي تراجع في الفترة الحالية بسبب أزمته مع الجمهور، وهناك تسرع منه في اتخاذ القرارات".

وأردف: "أزمة اللاعب مع الجماهير سببب غيابه عن المباراة، وأكيد الجماهير كانت ستكون غاضبه في مباراة اليوم، وكان سيكون هناك رد فعل، وجماهير الأهلي لا تنسى بسهولة".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "ضم بونجاح؟ في حالة عدم وجود مهاجم أفضل، والمقابل المادي لضمه كبير، ومن الأفضل أن يتعاقد الأهلي مع لاعب أصغر، وفي حالة عدم وجود بديل، أدعم فكرة ضمه وهو لاعب كبير".