ترامب يحذر زيلينسكي: لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلتقيه الأحد لبحث مقترحات جديدة للسلام، من أن لا شيء مضمونا حتى يعطي هو "موافقته".

وقال ترامب لموقع بوليتيكو: "لا يملك الرئيس الأوكراني أي شيء حتى أوافق أنا عليه"، مردفا "لذا سنرى ما لديه"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه، وستسير على ما يرام مع بوتين"، مشيرا إلى أنه سيتحدث "قريبا" إلى الرئيس الروسي.

وسيزور زيلينسكي فلوريدا، الأحد، للقاء ترامب في مقر إقامته في مارالاجو حيث يقضي عطلته.

ويسعى الرئيس الأوكراني، لبحث قضية الأراضي العالقة في إطار المفاوضات لإنهاء الحرب مع روسيا.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من كشف زيلينسكي الخطة الأميركية المعدلة لإنهاء النزاع، والتي تم تحديثها عقب محادثات مع أوكرانيا.

وانتقدت موسكو النسخة الجديدة للخطة، متهمة كييف بمحاولة نسف المفاوضات.

وتتضمن الخطة المعدلة تجميد خط المواجهة الحالي دون تقديم حل فوري لمطالب روسيا التي تشمل السيطرة على أراض تشكل أكثر من 19% من أوكرانيا.