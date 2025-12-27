إزالات فورية في المهد لتعديات على الأراضي الزراعية بـ 4 مراكز بالمنوفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية من الإزالة الفورية لحالتين تعدي علي الأرضي زراعية علي مساحات 136 متر مربع بقرية صنصفط عبارة عن حجرة بناء بالطوب البلوك، وأخري لشدة خشبية مخالفة تمهيداً لأعمال البناء وبدون ترخيص.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باليقظة التامة والمتابعة الميدانية والازالة الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف بدون ترخيص بنطاق المحافظة وتطبيق القانون بكل حسم تجاه المتعدين حفاظا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية والحد من البناء العشوائي.

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان اليوم السبت، أنه في نطاق حي شرق شبين الكوم، جرى تنفيذ إزالة فورية لحالة بناء مخالف بدون ترخيص بناحية كفر المصيلحة عبارة عن شدة خشبية علي مساحة 150 متر مربع، وازالة أخري لحالة عبارة عن صب طبقة من الاسمنت بدون ترخيص وتم مصادرة مواد البناء.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء نفذت ازالة فورية لحالتين تعدي خارج الحيز العمراني بناحية كفر عشما علي مساحات 150 متر مربع وازالة أخري لسور مخالف مبني بالطوب البلوك بدون ترخيص داخل الحيز بقرية دراجيل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور إزالة فورية لحالة بناء مخالف بدون ترخيص، حيث تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والمتابعة مستمرة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل اللحظي حيال أي تعدي على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء المخالف وازالتها في المهد، مؤكداً أنه لا يسمح بالتهاون في محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي.