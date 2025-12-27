 روسيا تشن هجمات صاروخية ليلية على أنحاء أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 27 ديسمبر 2025 2:26 م القاهرة
روسيا تشن هجمات صاروخية ليلية على أنحاء أوكرانيا

كييف - (د ب أ)
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 10:19 ص | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 10:19 ص

شنت القوات الروسية موجة أخرى من الهجمات الصاروخية عبر أوكرانيا خلال الليل، مستهدفة عدة مناطق بما في ذلك تشيرنيهيف وميكولايف وخاركيف وجيتومير، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني اليوم السبت.

ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في مواقع متعددة، بما في ذلك العاصمة كييف، حيث أبلغ عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، عن وقوع عدة انفجارات، وقال إن الدفاعات الجوية كانت نشطة.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن صواريخ "كينجال" الفرط صوتية كانت من بين الأسلحة المستخدمة، مع استهداف البنية التحتية للطاقة حسبما ورد. ولم يتضح بعد الحجم الكامل للأضرار.

