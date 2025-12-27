إقبال لافت وحشد انتخابي مكثف مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب بقنا

16 مرشحا يتنافسون على 8 مقاعد بينهم 5 مرشحي أحزاب 11 مستقلا



انطلقت بمحافظة قنا،اليوم، جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وسط إقبال كثيف من الناخبين، وحالة من الحشد الانتخابي المكثف التي عكست سخونة المشهد التنافسي، خاصة في الدوائر التي تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع الثقل العائلي والقبلي.



ورصدت «الشروق» اصطفاف أعداد كبيرة من المواطنين أمام اللجان الانتخابية فور فتح أبواب التصويت في مواعيدها المحددة، في أجواء اتسمت بالتنظيم والانضباط، وعكست حالة التعبئة المسبقة التي سبقت يوم الاقتراع، حيث حرص المرشحون على الدفع بأنصارهم للتواجد المبكر وضمان أعلى نسب مشاركة ممكنة، لا سيما في القرى والمناطق التي تمثل ثقلا انتخابيا، وتشهد منافسة محتدمة بين مرشحين ينتمون إلى عائلات وقبائل كبرى.



وبدت ملامح الاستعداد الانتخابي واضحة من خلال تواجد مندوبي المرشحين بمحيط اللجان، وتنظيم حركة الناخبين، إلى جانب الحشد الجماعي الذي قادته العائلات الداعمة، ما أسهم في امتداد طوابير الناخبين أمام عدد من اللجان منذ الساعات الأولى من التصويت، في مشاهد عكست سخونة المنافسة ورغبة كل طرف في حسم النتيجة لصالحه، سواء عبر التنظيم الحزبي أو النفوذ العائلي والقبلي.



وتجري جولة الإعادة داخل 4 دوائر انتخابية على مستوى محافظة قنا، يتنافس فيها 16 مرشحا، بواقع 5 مرشحين يمثلون أحزابا سياسية، و11 مرشحا مستقلا، للفوز ب8 مقاعد برلمانية، وذلك بعد حسم أحد المقاعد في الجولة الأولى لصالح المرشح فتحي قنديل بدائرة نجع حمادي، الأمر الذي زاد من حدة التنافس على المقاعد المتبقية.



وفي الدائرة الأولى ومقرها مركز وقسم قنا، يتنافس على مقعدين كل من مصطفى محمود مصطفى مرشح حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب ثلاثة مرشحين مستقلين هم سعودي صابر، وأحمد عبد السلام الشيخ، وسعد الخيام، بينما تشهد الدائرة الثانية ومقرها مركزي قفط وقوص منافسة على مقعدين بين 4 مرشحين مستقلين هم أبو الحسن الجزار، وأحمد العويضي، وعلي عبد القادر، ومحمود أنور القاضي.



أما الدائرة الثالثة ومقرها مركزي نجع حمادي ودشنا، فتشهد واحدة من أكثر المعارك الانتخابية سخونة، حيث يتنافس على مقعدين اللواء خالد خلف الله مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء هشام الشعيني مرشح الجبهة الوطنية، إلى جانب عبد الباسط عبد النبي، ومحمود سيد المنوفي، وكلاهما من المستقلين، فيما تتواصل المنافسة في الدائرة الرابعة ومقرها مركزي فرشوط وأبو تشت على مقعدين بين اللواء عصام بركات مرشح الجبهة الوطنية، وأحمد الدربي مرشح حزب حماة وطن، وأحمد المحرزي، واللواء طارق عيسى، وكلاهما من المستقلين.



وفي إطار الاستعدادات الرسمية، أعلن محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية بالتزامن مع انطلاق جولة الإعادة، مؤكدا انعقاد غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية أولا بأول، والتدخل الفوري في حال حدوث أي معوقات قد تؤثر على انتظام التصويت.



وأوضح المحافظ أن المحافظة أنهت جميع التجهيزات اللازمة لتوفير مناخ انتخابي منظم وآمن يضمن سهولة عملية التصويت أمام المواطنين، مشيرا إلى أن عدد الناخبين المقيدين بجداول الانتخابات بالمحافظة يبلغ مليونين و215 ألفا و411 ناخبا، يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية موزعة على الدوائر الأربع.



وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، فيما تستمر حالة الحشد والاصطفاف في عدد من المناطق والقرى، في معركة انتخابية تتصدرها معادلة تنافسية واضحة بين الأحزاب السياسية والنفوذ القبلي والعائلي.