حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق

وجه المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، بالرقابة على المخابز البلدية والأسواق على مستوى المحافظة.

وقادت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، حملات تموينية موسعة بمشاركة فرق العمل التابعة لها، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، إلى جانب تحرير 3 محاضر لعدم وجود لوحة بيانات بالمخابز.

كما شملت نتائج الحملات تحرير 3 محاضر لبيع السجائر بسعر أزيد عن المقرر، و4 محاضر لبقالين تموين مخالفين، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد مستودعات البوتاجاز لبيع الأسطوانات بسعر أزيد.

وأكدت مديرية التموين بالإسكندرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، مع استمرار الحملات التموينية بشكل يومي لضبط الأسواق، وضمان جودة الخبز، وحماية حقوق المواطنين.