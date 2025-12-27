 قوات الأمن الباكستانية تقتل أربعة مسلحين بعملية استخباراتية في بنجور - بوابة الشروق
السبت 27 ديسمبر 2025 11:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

قوات الأمن الباكستانية تقتل أربعة مسلحين بعملية استخباراتية في بنجور

راولبندي (باكستان) - (د ب أ)
نشر في: السبت 27 ديسمبر 2025 - 11:01 م | آخر تحديث: السبت 27 ديسمبر 2025 - 11:01 م

أعلنت قوات الأمن في باكستان، مقتل أربعة مسلحين في عملية استخباراتية بمنطقة بنجور في إقليم بلوشستان، بعد ورود تقارير عن تواجد جماعة مرتبطة بأطراف خارجية تُعرف باسم "فتنة الخوارج".

وقالت إدارة العلاقات العامة للخدمات المشتركة في بيان صحفي: "أثناء تنفيذ العملية، قامت قواتنا بمهاجمة موقع المسلحين بفعالية، وبعد تبادل مكثف لإطلاق النار، قُتل أربعة منهم".

وأضاف البيان، أن الأسلحة والذخيرة والمتفجرات تم ضبطها خلال العملية، وأن هؤلاء المسلحين كانوا متورطين في العديد من الأنشطة المسلحة في المنطقة، بحسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأشار البيان، أيضا إلى أن "عمليات أمنية مستمرة تجرى للتأكد من عدم وجود عناصر مسلحة أخرى في المنطقة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك