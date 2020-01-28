عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد احتجاجات فلسطينية حاشدة على خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن».

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة بمدينة غزة، اليوم الثلاثاء، حيث انطلقت المسيرة من قرب مقر «الأونروا» في اتجاه دوار أنصار غرب المدينة، وسط شعارات تندد بالموقف الأمريكي والصمت العربي على بنود الصفقة.

وظهر المحتجون وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها «تسقط صفقة القرن»، و«صفقة القرن لن تمر»، كما أشعلوا النيران في الإطارات وصورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطة السلام، المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن» لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.