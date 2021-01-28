«قابل للكسر» في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء

انطلقت أمس، النسخة الأولى من مهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة بصيغة افتراضية والذي يستمر حتى 31 يناير يناير الجاري، وقد تقرر تنظيم هذه النسخة افتراضيا، من خلال البث المجاني للأفلام المتسابقة على منصة المهرجان www.ficic .casablanca.com

ويشارك في الدورة الأولى 12 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا، يمثلون حوالي 30 دولة، من بينها الفيلم المصري "قابل للكسر" بطولة حنان مطاوع وإخراج أحمد رشوان.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الأولى، التي يرأسها المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الفرنسي مانويل سانشيز، من الناقدة السينمائية السورية رندة الرهونجي ، والممثلة المغربية نزهة رحيل، والصحفية ومسؤولة البرمجة الفرنسية إيزابيل بورون، والشاعر والمدير الفني لمهرجان أفلام السعودية (مهرجان السينما السعودية) أحمد الملا، والممثل الهايتي جيمي جان لويس.

وبالإضافة إلى الجوائز الكلاسيكية تم تعزيز هذه النسخة من خلال إحداث جائزة خاصة تكريما لمدينة الدار البيضاء التي تحمل اسم "أنفا".