باكستان: 1910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان اليوم الخميس عن تسجيل 64حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفا و514 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1910 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 539 ألفا و387 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن سبعة ملايين و804 آلاف و935 اختبارا للكشف عن الفيروس ، و 40 ألفا و821 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 494 ألفا و578 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2147 مريضا في حالة حرجة.