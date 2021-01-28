الضرائب: منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة تسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة تسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، وتوفير الوقت والجهد وحفظًا لصحة الممولين والعاملين بالمصلحة، إذ أن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مواكبة النظم العالمية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية.

وأوضح "عبدالقادر"، أن كافة الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، طبقًا لنص المادة ٣٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة قامت بكافة الاستعدادات اللازمة لنجاح موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020/2021، إذ عقدت المصلحة سلسلة ندوات توعية ضريبية عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تنشر فيديوهات التوعية عبر قناة مصلحة الضرائب المصرية على اليوتيوب.

وأضاف أن المصلحة تقدم كافة التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال كافة الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة يقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، اعتبارًا من أول يناير 2021، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg.

وأضاف أن ذلك مع استمرار باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة الحالي على www.incometax.gov.eg.

وناشد جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم؛ مما قد يؤثر سلبًا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.