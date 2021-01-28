شعبة المقاولات والاستثمار العقاري: مشروعات الدولة قلصت الفجوة بين الاحتياج والمعروض

• وائل الشريف: المليون وحدة سكنية الجديدة ستنعش السوق العقاري وتوفر مزيدا من فرص العمل

أشاد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري في غرفة الجيزة التجارية، بتوسعات الدولة في قطاع الاستثمار العقاري في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بافتتاح عدد من المشروعات القومية والبدء في إنشاء مليون وحدة سكنية جديدة.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم، أن هذه التوسعات العمرانية تساهم بلا شك في الطفرة التي يشهدها السوق العقاري، وتساهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل، والقضاء على البطالة التي وصلت إلى 7.3%، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن عمليات البناء الجديدة ستساهم في القضاء على العشوائية في البناء مما يوفر بيئة صحة وملائمة للمواطن المصري.

ولفت النظر إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى، أحد المشروعات القومية التى تم إطلاقها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، وهو ما جذب أنظار العالم لهذا المشروع.

وأكد أن هذه المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة، ساهمت بشكل كبير فى تقليل الفجوة بين الاحتياج والمعروض، فالسوق العقارى كان يعانى من فجوة كبيرة خلال الفترات السابقة بين العرض والطلب، كما أن مشروع الإسكان الاجتماعى حصل على إشادة دولية من البنك الدولى، وأكثر من منظمة عالمية.